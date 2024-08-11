Кобликова (Крамаренко) Анна Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862 ст.
Бракосочетание
02.11.1880 ст.
Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
поручители по жениху: р.к. Егор Самойлович Кобликов, Гаврила Васильевич Кобликов. по невесте: Василий Петрович Осадчий, Роман Захарович Осадчий. Введенская церковь.
Смерть
Неизвестно