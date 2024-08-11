Кобликова (Крамаренко) Анна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобликова (Крамаренко) Анна Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1826 г.р.

Мать

Около 1826 г.р.

Муж

Около 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862 ст.

Отец: Крамаренко Леонтий Андреевич

Мать: Крамаренко Матрена Яковлевна

Бракосочетание
02.11.1880 ст.

Муж: Кобликов Константин Самойлович

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
поручители по жениху: р.к. Егор Самойлович Кобликов, Гаврила Васильевич Кобликов. по невесте: Василий Петрович Осадчий, Роман Захарович Осадчий. Введенская церковь.
Смерть
Неизвестно

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