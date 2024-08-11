Кобликов Константин Самойлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКобликов Константин Самойлович

Кобликов Константин Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1880 ст.

Жена: Кобликова (Крамаренко) Анна Леонтьевна

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
поручители по жениху: р.к. Егор Самойлович Кобликов, Гаврила Васильевич Кобликов. по невесте: Василий Петрович Осадчий, Роман Захарович Осадчий. Введенская церковь.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.