Плеханова Ксения прием.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти22.03.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Орловъ Захаръ
Мать: Орлова Агафья
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Лямина Прасковья
Отец ребёнка: Плехановъ Прокофий
Рождение ребёнка
16.10.1834
Сын: Плехановъ Назаръ
Отец ребёнка: Плехановъ Прокофий
Рождение ребёнка
06.12.1836
Сын: Плехановъ Николай
Отец ребёнка: Плехановъ Прокофий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плехановъ Прокофий
Смерть
22.03.1852