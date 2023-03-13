Плеханова Ксения прием. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плеханова Ксения прием.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

22.03.1852

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Орловъ Захаръ

Мать: Орлова Агафья

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Лямина Прасковья

Отец ребёнка: Плехановъ Прокофий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1834

Сын: Плехановъ Назаръ

Отец ребёнка: Плехановъ Прокофий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1836

Сын: Плехановъ Николай

Отец ребёнка: Плехановъ Прокофий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плехановъ Прокофий

Смерть
22.03.1852
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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