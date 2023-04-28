Орловъ Захаръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орловъ Захаръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1623
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение
1771

Отец: Орловъ Тимофей

Мать: Орлова Маремьяна Иванова

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Кувшинова Стефанида

Мать ребёнка: Орлова Агафья

Александровка
Рождение ребёнка
21.12.1799

Сын: Орловъ Данила

Мать ребёнка: Орлова Агафья

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Плеханова Ксения прием.

Мать ребёнка: Орлова Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Агафья

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