Орловъ Захаръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1623
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение
1771
Отец: Орловъ Тимофей
Мать: Орлова Маремьяна Иванова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Кувшинова Стефанида
Мать ребёнка: Орлова Агафья
Александровка
Рождение ребёнка
21.12.1799
Сын: Орловъ Данила
Мать ребёнка: Орлова Агафья
Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Плеханова Ксения прием.
Мать ребёнка: Орлова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Агафья