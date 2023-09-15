Анохин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения03.11.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1869
Отец: Анохин Иван Матвеевич
Мать: Анохина Устинья Петровна
Рождение ребёнка
22.03.1890
Дочь: Мария Михаиловна
Мать ребёнка: Анохина Ксения Лукьяновна
Рождение ребёнка
23.11.1898
Дочь: Екатерина Михаиловна
Мать ребёнка: Анохина Ксения Лукьяновна
Рождение ребёнка
04.02.1900
Дочь: Евдокия Михаиловна
Мать ребёнка: Анохина Ксения Лукьяновна
Рождение ребёнка
12.03.1902
Дочь: Дарья Михаиловна
Мать ребёнка: Анохина Ксения Лукьяновна
Рождение ребёнка
17.06.1902
Мать ребёнка: Анохина Ксения Лукьяновна
Рождение ребёнка
06.09.1903
Сын: Иван Иоан /Иван/ Михаилович
Мать ребёнка: Анохина Ксения Лукьяновна
Рождение ребёнка
09.12.1904
Дочь: Анна Михаиловна
Мать ребёнка: Анохина Ксения Лукьяновна
Рождение ребёнка
15.11.1906
Дочь: Екатерина Михаиловна
Мать ребёнка: Анохина Ксения Лукьяновна
Рождение ребёнка
25.02.1908
Дочь: Евдокия Михаиловна
Мать ребёнка: Анохина Ксения Лукьяновна
Рождение ребёнка
31.07.1909
Сын: Анохин Александр Михаилович
Мать ребёнка: Анохина Ксения Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно