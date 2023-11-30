Анохина (Кошелева) Ксения Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения23.01.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1871
Рождение ребёнка
22.03.1890
Дочь: Мария Михаиловна
Отец ребёнка: Анохин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
23.11.1898
Дочь: Екатерина Михаиловна
Отец ребёнка: Анохин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
04.02.1900
Дочь: Евдокия Михаиловна
Отец ребёнка: Анохин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
12.03.1902
Дочь: Дарья Михаиловна
Отец ребёнка: Анохин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
17.06.1902
Отец ребёнка: Анохин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
06.09.1903
Сын: Иван Иоан /Иван/ Михаилович
Отец ребёнка: Анохин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
09.12.1904
Дочь: Анна Михаиловна
Отец ребёнка: Анохин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
15.11.1906
Дочь: Екатерина Михаиловна
Отец ребёнка: Анохин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
25.02.1908
Дочь: Евдокия Михаиловна
Отец ребёнка: Анохин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
31.07.1909
Сын: Анохин Александр Михаилович
Отец ребёнка: Анохин Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно