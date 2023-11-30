Анохина (Кошелева) Ксения Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анохина (Кошелева) Ксения Лукьяновна

Место рождения

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.01.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1871

Отец: Кошелев Лукьян Матвеевич

Мать: Кошелева Надежда Тимофеевна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.03.1890

Дочь: Мария Михаиловна

Отец ребёнка: Анохин Михаил Иванович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.11.1898

Дочь: Екатерина Михаиловна

Отец ребёнка: Анохин Михаил Иванович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1900

Дочь: Евдокия Михаиловна

Отец ребёнка: Анохин Михаил Иванович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.03.1902

Дочь: Дарья Михаиловна

Отец ребёнка: Анохин Михаил Иванович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.06.1902

Сын: Анохин Павел Михаилович

Отец ребёнка: Анохин Михаил Иванович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.09.1903

Сын: Иван Иоан /Иван/ Михаилович

Отец ребёнка: Анохин Михаил Иванович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.12.1904

Дочь: Анна Михаиловна

Отец ребёнка: Анохин Михаил Иванович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.11.1906

Дочь: Екатерина Михаиловна

Отец ребёнка: Анохин Михаил Иванович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.02.1908

Дочь: Евдокия Михаиловна

Отец ребёнка: Анохин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
31.07.1909

Сын: Анохин Александр Михаилович

Отец ребёнка: Анохин Михаил Иванович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анохин Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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