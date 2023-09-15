Анохина (Кошелева) Устинья Петровна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Кошелев Петр Спиридонович
Мать: Кошелева Анна Фоминична
Рождение ребёнка
30.01.1856
Отец ребёнка: Анохин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
09.04.1860
Сын: Анохин Иван Иванович
Отец ребёнка: Анохин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
25.06.1862
Дочь: Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Анохин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
28.02.1865
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Анохин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
24.05.1867
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Анохин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
03.11.1869
Отец ребёнка: Анохин Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно