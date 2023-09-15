Анохина (Кошелева) Устинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анохина (Кошелева) Устинья Петровна

Место рождения

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Кошелев Петр Спиридонович

Мать: Кошелева Анна Фоминична

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.01.1856

Сын: Анохин Семеон Иванович

Отец ребёнка: Анохин Иван Матвеевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.04.1860

Сын: Анохин Иван Иванович

Отец ребёнка: Анохин Иван Матвеевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.06.1862

Дочь: Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Анохин Иван Матвеевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.02.1865

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Анохин Иван Матвеевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.05.1867

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Анохин Иван Матвеевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.11.1869

Сын: Анохин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Анохин Иван Матвеевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анохин Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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