Сараева Соломонида Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сараева Соломонида Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сараев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Сараев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Сараев Андрей Иванович

Исады, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Сараева Устинья Андреевна

Отец ребёнка: Сараев Андрей Иванович

Исады, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Сараева Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Сараев Андрей Иванович

Исады, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Сараев Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Сараев Андрей Иванович

Исады, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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