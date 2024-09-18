Сараева Соломонида Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Сараев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Сараева Устинья Андреевна
Отец ребёнка: Сараев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Сараева Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Сараев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Сараев Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Сараев Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно