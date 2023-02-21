Кропачев Виталий Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.2009
Мать ребёнка: Кропачева Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кропачев Дмитрий Витальевич
Мать ребёнка: Кропачева Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кропачева Александра Георгиевна