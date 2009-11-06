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Кропачев Егор Витальевич
Кропачев Егор Витальевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.11.2009
Пол
Мужской
Отец
Кропачев Виталий Леонидович
1972 г.р.
Мать
Кропачева Александра Георгиевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.2009
Отец:
Кропачев Виталий Леонидович
Мать:
Кропачева Александра Георгиевна
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