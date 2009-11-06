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Кропачев Егор Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.2009

Отец: Кропачев Виталий Леонидович

Мать: Кропачева Александра Георгиевна