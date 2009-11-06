Кропачева Александра Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.2009
Отец ребёнка: Кропачев Виталий Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кропачев Дмитрий Витальевич
Отец ребёнка: Кропачев Виталий Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кропачев Виталий Леонидович