Кропачева Александра Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропачева Александра Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2009 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.2009

Сын: Кропачев Егор Витальевич

Отец ребёнка: Кропачев Виталий Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кропачев Дмитрий Витальевич

Отец ребёнка: Кропачев Виталий Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кропачев Виталий Леонидович

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