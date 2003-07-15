Бакшеева (Будина) Мария Хрисанфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакшеева (Будина) Мария Хрисанфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1922

Дата смерти

15.07.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1922

Отец: Будин Хрисанф Алексеевич

Мать: Будина Гликерия (Лукерья) Ивановна

Рождение ребёнка
28.02.1942

Дочь: Екимцова Галина Петровна

Отец ребёнка: Скорин Петр Павлович

Рождение ребёнка
12.11.1947

Сын: Бакшеев Николай Иванович

Отец ребёнка: Бакшеев Иван Мартемьянович

Рождение ребёнка
17.10.1949

Дочь: Бакшеева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Бакшеев Иван Мартемьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакшеев Иван Мартемьянович

Смерть
15.07.2003
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