Бакшеева (Будина) Мария Хрисанфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1922
Дата смерти15.07.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1922
Рождение ребёнка
28.02.1942
Дочь: Екимцова Галина Петровна
Отец ребёнка: Скорин Петр Павлович
Рождение ребёнка
12.11.1947
Отец ребёнка: Бакшеев Иван Мартемьянович
Рождение ребёнка
17.10.1949
Дочь: Бакшеева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Бакшеев Иван Мартемьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.07.2003