Екимцова (Скорина) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкимцова (Скорина) Галина Петровна

Екимцова (Скорина) Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1942

Отец: Скорин Петр Павлович

Мать: Бакшеева (Будина) Мария Хрисанфовна

Рождение ребёнка
04.07.1968

Дочь: Рубан (Екимцова) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Екимцов Николай Степанович

Карымское, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
12.04.1973

Сын: Екимцов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Екимцов Николай Степанович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.