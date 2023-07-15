Екимцова (Скорина) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1942
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1942
Рождение ребёнка
04.07.1968
Дочь: Рубан (Екимцова) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Екимцов Николай Степанович
Карымское, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
12.04.1973
Сын: Екимцов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Екимцов Николай Степанович