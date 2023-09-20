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Бакшеев Николай Иванович
Бакшеев Николай Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.11.1947
Пол
Мужской
Отец
Бакшеев Иван Мартемьянович
1916 г.р.
Мать
Бакшеева (Будина) Мария Хрисанфовна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1947
Отец:
Бакшеев Иван Мартемьянович
Мать:
Бакшеева Мария Хрисанфовна
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