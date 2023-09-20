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Бакшеев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1947

Отец: Бакшеев Иван Мартемьянович

Мать: Бакшеева Мария Хрисанфовна

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