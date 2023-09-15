Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Федор Васильевич
Мать: не указана
неизвестно, первое или второе Верхолянье
Бракосочетание
30.01.1904
Муж: Василий Диомидович
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 30.01.1904 Чермы крестьянин Василий Диомидович Верхолянье крестьянская дочь Мария Федоровна (дочь Федора Васильева) по жениху Заклинья крестьянин Стефан Иванович по жени... Показать все
Рождение ребёнка
03.09.1909
Сын: Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Василий Диомидович
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 03.09.1909 Михаил Васильевич Чермы отец крестьянин Василий Демидович Чермы мать жена Мария Федоровна Верхоляне крестьянин Александр Федорович Чермы крестьянская девица Евдо... Показать все
Смерть
Неизвестно