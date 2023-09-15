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Мария Федоровна

Место рождения

Верхоляне 1-е, Гдовский район, Псковская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1866 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Федор Васильевич

Мать: не указана

Верхоляне 1-е, Гдовский район, Псковская область
неизвестно, первое или второе Верхолянье
Бракосочетание
30.01.1904

Муж: Василий Диомидович

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 30.01.1904 Чермы крестьянин Василий Диомидович Верхолянье крестьянская дочь Мария Федоровна (дочь Федора Васильева) по жениху Заклинья крестьянин Стефан Иванович по жени... Показать все
Рождение ребёнка
03.09.1909

Сын: Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Василий Диомидович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 03.09.1909 Михаил Васильевич Чермы отец крестьянин Василий Демидович Чермы мать жена Мария Федоровна Верхоляне крестьянин Александр Федорович Чермы крестьянская девица Евдо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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