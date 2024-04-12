Василий Диомидович
Место рождения
Дата рождения23.03.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1876 ст.
Отец: Диомид Григорьевич
Мать: Иустина Елисеевна
Афанасьевская церковь 23.03.1876 Василий Диомидович Чермы отец крестьянин Диомид Григорьевич мать жена Иустина ?? Заклинье, Добручинская волость крестьянин Иван Алексеевич Чермы крестьянская д... Показать все
Бракосочетание
30.01.1904
Жена: Мария Федоровна
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 30.01.1904 Чермы крестьянин Василий Диомидович Верхолянье крестьянская дочь Мария Федоровна (дочь Федора Васильева) по жениху Заклинья крестьянин Стефан Иванович по жени... Показать все
Поручитель
21.02.1907 ст.
Ильинская церковь, Черма 21.02.1907 Чермы крестьянин Василий Константинович 31 Заклинье, Добручинская волость крестьянская девица Екатерина Романовна 25 по жениху Заклинье, Добручинская волость кр... Показать все
Рождение ребёнка
03.09.1909
Сын: Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Ильинская церковь, Черма 03.09.1909 Михаил Васильевич Чермы отец крестьянин Василий Демидович Чермы мать жена Мария Федоровна Верхоляне крестьянин Александр Федорович Чермы крестьянская девица Евдо... Показать все
Смерть
Неизвестно