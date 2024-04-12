Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Васильевич

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

03.09.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1909

Отец: Василий Диомидович

Мать: Мария Федоровна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 03.09.1909 Михаил Васильевич Чермы отец крестьянин Василий Демидович Чермы мать жена Мария Федоровна Верхоляне крестьянин Александр Федорович Чермы крестьянская девица Евдо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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