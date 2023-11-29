Карлагина (Соколова) Евдокия Федорова
Место рожденияНеумойная дер.,Сарапульский уезд,Вятская губерния,Россия
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.05.1865
Рождение ребёнка
07.11.1870
Отец ребёнка: Карлагин Емельян Гаврилов
Рождение ребёнка
22.10.1879
Дочь: (Карлагина) Параскева Емельянова
Отец ребёнка: Карлагин Емельян Гаврилов
Рождение ребёнка
05.06.1881
Сын: Карлагин Тимофей Емельянов
Отец ребёнка: Карлагин Емельян Гаврилов
Рождение ребёнка
11.01.1884
Отец ребёнка: Карлагин Емельян Гаврилов
Смерть
Неизвестно