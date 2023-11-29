Карлагина (Соколова) Евдокия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлагина (Соколова) Евдокия Федорова

Место рождения

Неумойная дер.,Сарапульский уезд,Вятская губерния,Россия

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.05.1865

Муж: Карлагин Емельян Гаврилов

Рождение ребёнка
07.11.1870

Сын: Карлагин Матфий Емельнов

Отец ребёнка: Карлагин Емельян Гаврилов

Еремята, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1879

Дочь: (Карлагина) Параскева Емельянова

Отец ребёнка: Карлагин Емельян Гаврилов

Еремята, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1881

Сын: Карлагин Тимофей Емельянов

Отец ребёнка: Карлагин Емельян Гаврилов

Еремята, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1884

Сын: Карлагин Петр Емельянов

Отец ребёнка: Карлагин Емельян Гаврилов

Еремята, Оханский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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