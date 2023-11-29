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Карлагин Емельян Гаврилов

Место рождения

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Карлагин Гаврила Максимов

Мать: Карлагина Матрона Афанасьева

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карлагина) Анна Емельянова

Мать ребёнка: Карлагина Евдокия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Еремята, Оханский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
19.05.1865

Жена: Карлагина (Соколова) Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
07.11.1870

Сын: Карлагин Матфий Емельнов

Мать ребёнка: Карлагина (Соколова) Евдокия Федорова

Еремята, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1879

Дочь: (Карлагина) Параскева Емельянова

Мать ребёнка: Карлагина (Соколова) Евдокия Федорова

Еремята, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1881

Сын: Карлагин Тимофей Емельянов

Мать ребёнка: Карлагина (Соколова) Евдокия Федорова

Еремята, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1884

Сын: Карлагин Петр Емельянов

Мать ребёнка: Карлагина (Соколова) Евдокия Федорова

Еремята, Оханский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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