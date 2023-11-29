Карлагин Емельян Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карлагина) Анна Емельянова
Мать ребёнка: Карлагина Евдокия Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
19.05.1865
Рождение ребёнка
07.11.1870
Мать ребёнка: Карлагина (Соколова) Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
22.10.1879
Дочь: (Карлагина) Параскева Емельянова
Мать ребёнка: Карлагина (Соколова) Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
05.06.1881
Сын: Карлагин Тимофей Емельянов
Мать ребёнка: Карлагина (Соколова) Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
11.01.1884
Мать ребёнка: Карлагина (Соколова) Евдокия Федорова
Смерть
Неизвестно