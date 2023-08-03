Сотников Илья Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти20.08.1899
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Сотников Максим Самсонович
Мать: Сотникова ?
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ескева Пелагия Ильинична
Мать ребёнка: Сотникова ?
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Сотникова ?
Рождение ребёнка
1860
Сын: Сотников Никита Ильич (солдат)
Мать ребёнка: Сотникова ?
Рождение ребёнка
1862
Сын: Сотников Иван Ильич (солдат)
Мать ребёнка: Сотникова ?
Рождение ребёнка
1863
Сын: Сотников Федор Ильич
Мать ребёнка: Сотникова ?
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Сотникова ?
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Сотникова ?
Рождение ребёнка
1874
Сын: Сотников Павел Михайлович (Ильич)
Мать ребёнка: Сотникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сотникова ?
Смерть
20.08.1899