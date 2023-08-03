Сотников Илья Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотников Илья Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

20.08.1899

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Сотников Максим Самсонович

Мать: Сотникова ?

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ескева Пелагия Ильинична

Мать ребёнка: Сотникова ?

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Сотников Георгий Ильич

Мать ребёнка: Сотникова ?

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Сотников Никита Ильич (солдат)

Мать ребёнка: Сотникова ?

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Сотников Иван Ильич (солдат)

Мать ребёнка: Сотникова ?

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Сотников Федор Ильич

Мать ребёнка: Сотникова ?

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Сотников Андрей Ильич

Мать ребёнка: Сотникова ?

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Сотников Андрей Ильич

Мать ребёнка: Сотникова ?

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Сотников Павел Михайлович (Ильич)

Мать ребёнка: Сотникова ?

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сотникова ?

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
20.08.1899
Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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