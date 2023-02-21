Переседов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Переседов Степан

Мать: Переседова ?

Рождение ребёнка
?.04.1894

Сын: Переседов Ефим

Мать ребёнка: Переседова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.11.1900

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Переседова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.05.1911

Сын: Переседов Николай

Мать ребёнка: Переседова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.02.1918

Сын: Переседов Семён

Мать ребёнка: Переседова Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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