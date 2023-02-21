Переседов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Переседов Степан
Мать: Переседова ?
Рождение ребёнка
?.04.1894
Сын: Переседов Ефим
Мать ребёнка: Переседова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.11.1900
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Переседова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.05.1911
Сын: Переседов Николай
Мать ребёнка: Переседова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.02.1918
Сын: Переседов Семён
Мать ребёнка: Переседова Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно