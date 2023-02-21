Переседова Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1894
Сын: Переседов Ефим
Отец ребёнка: Переседов Константин
Рождение ребёнка
10.11.1900
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Переседов Константин
Рождение ребёнка
20.05.1911
Сын: Переседов Николай
Отец ребёнка: Переседов Константин
Рождение ребёнка
15.02.1918
Сын: Переседов Семён
Отец ребёнка: Переседов Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Константин
Смерть
Неизвестно