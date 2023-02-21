Переседова Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1894

Сын: Переседов Ефим

Отец ребёнка: Переседов Константин

Рождение ребёнка
10.11.1900

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Переседов Константин

Рождение ребёнка
20.05.1911

Сын: Переседов Николай

Отец ребёнка: Переседов Константин

Рождение ребёнка
15.02.1918

Сын: Переседов Семён

Отец ребёнка: Переседов Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Константин

Смерть
Неизвестно
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