Баранова Нелли Валерьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1947
Дата смерти09.06.2013
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Оксана
Отец ребёнка: Баранов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
31.01.1979
Сын: Баранов Владислав Александрович
Отец ребёнка: Баранов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.06.1981
Дочь: Баранова Инга Александровна
Отец ребёнка: Баранов Александр Дмитриевич
Смерть
09.06.2013