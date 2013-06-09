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Баранова Нелли Валерьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1947

Дата смерти

09.06.2013

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1947

Отец: Гречишников Валериан Григорьевич

Мать: Солоха Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Оксана

Отец ребёнка: Баранов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
31.01.1979

Сын: Баранов Владислав Александрович

Отец ребёнка: Баранов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.06.1981

Дочь: Баранова Инга Александровна

Отец ребёнка: Баранов Александр Дмитриевич

Смерть
09.06.2013

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