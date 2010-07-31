Баранов Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1945
Дата смерти31.07.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Оксана
Мать ребёнка: Баранова Нелли Валерьяновна
Рождение ребёнка
31.01.1979
Сын: Баранов Владислав Александрович
Мать ребёнка: Баранова Нелли Валерьяновна
Рождение ребёнка
25.06.1981
Дочь: Баранова Инга Александровна
Мать ребёнка: Баранова Нелли Валерьяновна
Смерть
31.07.2010