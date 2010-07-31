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Баранов Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1945

Дата смерти

31.07.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Оксана

Мать ребёнка: Баранова Нелли Валерьяновна

Рождение ребёнка
31.01.1979

Сын: Баранов Владислав Александрович

Мать ребёнка: Баранова Нелли Валерьяновна

Рождение ребёнка
25.06.1981

Дочь: Баранова Инга Александровна

Мать ребёнка: Баранова Нелли Валерьяновна

Смерть
31.07.2010

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