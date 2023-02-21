Корсаков Фёдор Венцеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсаков Фёдор Венцеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1409

Дата смерти

1481

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1409

Отец: Корсаков Венцеслав Сигизмундович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1451

Сын: Корсаков Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1461

Сын: Корсаков Степан "Ратай" Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1464

Сын: Корсаков Семён Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1469

Сын: Милославский Терентий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1481
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