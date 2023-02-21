Корсаков Фёдор Венцеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1409
Дата смерти1481
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1409
Отец: Корсаков Венцеслав Сигизмундович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1451
Сын: Корсаков Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1461
Сын: Корсаков Степан "Ратай" Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1464
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1469
Сын: Милославский Терентий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1481