Милославский (Корсаков) Терентий Фёдорович Около 1469 — найти родственников по фамилии на Familio

Милославский (Корсаков) Терентий Фёдорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1469

умер Около 1530

Отец
Корсаков Фёдор Венцеславович1409 г.р.
Дети
Милославский Данило Козёл ТерентьевичОколо 1450 г.р.
Милославский Фёдор ТерентьевичПосле 1450 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1469

Отец: Корсаков Фёдор Венцеславович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милославский Андрей Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1450

Сын: Милославский Данило Козёл Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1450

Сын: Милославский Фёдор Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1490

Сын: Милославский Илья Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1500

Сын: Милославский Иван Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1530

Рождение ребёнка
После 1575

Сын: Милославский Владимир Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

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