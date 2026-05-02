Милославский (Корсаков) Терентий Фёдорович
мужской, родился Около 1469
умер Около 1530
ОтецКорсаков Фёдор Венцеславович1409 г.р.
Дети
Милославский Данило Козёл ТерентьевичОколо 1450 г.р.
Милославский Фёдор ТерентьевичПосле 1450 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1469
Отец: Корсаков Фёдор Венцеславович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милославский Андрей Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1450
Сын: Милославский Данило Козёл Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1450
Сын: Милославский Фёдор Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1490
Сын: Милославский Илья Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1500
Сын: Милославский Иван Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1530
Рождение ребёнка
После 1575
Сын: Милославский Владимир Терентьевич
Мать ребёнка: не указана