Корсаков Семён Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1464
Дата смерти1524
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1464
Отец: Корсаков Фёдор Венцеславович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1512
Сын: Корсаков Степан Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1516
Сын: Корсаков Афиноген Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1520
Сын: Корсаков Матвей Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1524