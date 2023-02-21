Корсаков Семён Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсаков Семён Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1464

Дата смерти

1524

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1464

Отец: Корсаков Фёдор Венцеславович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1512

Сын: Корсаков Степан Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1516

Сын: Корсаков Афиноген Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1520

Сын: Корсаков Матвей Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1524
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