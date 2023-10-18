Петухов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1947
Дата смерти19.01.1986
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1947
Отец: Петухов Алексей
Мать: Петухова Маремьяна
Рождение ребёнка
29.08.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
19.01.1986