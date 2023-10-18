Петухов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1947

Дата смерти

19.01.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1947

Отец: Петухов Алексей

Мать: Петухова Маремьяна

Рождение ребёнка
29.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
19.01.1986
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