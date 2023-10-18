Петухова Маремьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Сын: Петухов Михаил
Отец ребёнка: Петухов Алексей
Рождение ребёнка
26.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петухов Алексей
Россия
Рождение ребёнка
22.10.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петухов Алексей
Рождение ребёнка
03.01.1947
Сын: Петухов Иван
Отец ребёнка: Петухов Алексей
Рождение ребёнка
12.04.1956
Дочь: Коморникова Лидия
Отец ребёнка: Петухов Алексей
Смерть
Неизвестно