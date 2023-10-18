Петухов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1947 г.р.
1956 г.р.

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Петухов Михаил

Мать ребёнка: Петухова Маремьяна

Рождение ребёнка
26.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петухова Маремьяна

Россия
Рождение ребёнка
22.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петухова Маремьяна

Рождение ребёнка
03.01.1947

Сын: Петухов Иван

Мать ребёнка: Петухова Маремьяна

Рождение ребёнка
12.04.1956

Дочь: Коморникова Лидия

Мать ребёнка: Петухова Маремьяна

Смерть
Неизвестно
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