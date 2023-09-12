Михаил Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Евграф Михайлов
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1804
Сын: Павел Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хавронья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно