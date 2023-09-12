Михаил Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Евграф Михайлов

Мать ребёнка: Пелагея

Астафьево, Боровская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1804

Сын: Павел Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хавронья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Место жительства
Неизвестно
Астафьево, Боровская волость, Буйский уезд
Смерть
Неизвестно
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