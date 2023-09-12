Павел Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Михаил Семенов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Захар Павлович
Мать ребёнка: Настасья Герасимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Павлович
Мать ребёнка: Настасья Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Якимова
Место жительства
Неизвестно
Горки, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно