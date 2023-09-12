Павел Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Михаил Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Захар Павлович

Мать ребёнка: Настасья Герасимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Павлович

Мать ребёнка: Настасья Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Якимова

Место жительства
Неизвестно
Горки, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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