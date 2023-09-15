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Евграф Михайлов

Место рождения

Астафьево, Боровская волость, Буйский уезд

Дата рождения

1798

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Михаил Семенов

Мать: Пелагея

Астафьево, Боровская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Мавра Евграфова

Мать ребёнка: Аграфена Дементьева

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Василиса Евграфова

Мать ребёнка: Аграфена Дементьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Дементьева

Место жительства
Неизвестно
Горки, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1858
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