Евграф Михайлов
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Михаил Семенов
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Мавра Евграфова
Мать ребёнка: Аграфена Дементьева
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Василиса Евграфова
Мать ребёнка: Аграфена Дементьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Дементьева
Место жительства
Неизвестно
Горки, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1858