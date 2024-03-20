Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Между 1801 и 1805
Сын: Абрам Иванович
Отец ребёнка: Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Павел Иванович
Отец ребёнка: Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно