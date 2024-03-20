Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1741 г.р.

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Андреевич

Золотавино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1801 и 1805

Сын: Абрам Иванович

Отец ребёнка: Иван Андреевич

Золотавино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1811

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Андреевич

Золотавино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1814

Сын: Павел Иванович

Отец ребёнка: Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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