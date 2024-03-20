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Абрам Иванович

Место рождения

Золотавино, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

Между 1801 и 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1801 и 1805

Отец: Иван Андреевич

Мать: Марина Ивановна

Золотавино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1825

Сын: Петухов Яков Абрамович

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Золотавино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1829

Сын: Петухов Андрей Абрамович

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Золотавино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1829 и 1832

Сын: Петухов Павел Абрамович

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Исповедная ведомость 1885 (56 лет) Ревизская сказка 1834 (2 года)
Рождение ребёнка
1834

Сын: Петухов Михаил Абрамович

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Золотавино, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Васильевна

Смерть
Неизвестно
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