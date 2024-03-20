Абрам Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1801 и 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1801 и 1805
Отец: Иван Андреевич
Мать: Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Между 1829 и 1832
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Исповедная ведомость 1885 (56 лет) Ревизская сказка 1834 (2 года)
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Васильевна
Смерть
Неизвестно