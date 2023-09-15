Валявина (Брюшинина) Матрона Григорьевна
Место рождения
Дата рождения19.11.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1841
Бракосочетание
16.01.1866
Рождение ребёнка
11.02.1867
Дочь: Валявина Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Валявин Егор Васильевич
Рождение ребёнка
05.03.1870
Сын: Валявин Григорий Егорович
Отец ребёнка: Валявин Егор Васильевич
Рождение ребёнка
25.03.1872
Сын: Валявин Григорий Егорович
Отец ребёнка: Валявин Егор Васильевич
Рождение ребёнка
14.02.1874
Отец ребёнка: Валявин Егор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Валявин Прокопий Егорович
Отец ребёнка: Валявин Егор Васильевич
Смерть
Неизвестно