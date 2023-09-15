Валявина (Брюшинина) Матрона Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявина (Брюшинина) Матрона Григорьевна

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

19.11.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1841

Отец: Брюшинин Григорий Петрович

Мать: Брюшинина Анна Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
16.01.1866

Муж: Валявин Егор Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.02.1867

Дочь: Валявина Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Валявин Егор Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.03.1870

Сын: Валявин Григорий Егорович

Отец ребёнка: Валявин Егор Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.03.1872

Сын: Валявин Григорий Егорович

Отец ребёнка: Валявин Егор Васильевич

Рождение ребёнка
14.02.1874

Сын: Валявин Фёдор Егорович

Отец ребёнка: Валявин Егор Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Валявин Прокопий Егорович

Отец ребёнка: Валявин Егор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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