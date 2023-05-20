Пётр Миронов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1639
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1639
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
После 1678
Рождение ребёнка
1709
Сын: Исай Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Фёдор Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Василий Петров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно