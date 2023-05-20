Пётр Миронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пётр Миронов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1639

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1639

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
После 1678
Рождение ребёнка
1709

Сын: Исай Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Фёдор Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Василий Петров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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