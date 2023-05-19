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Фёдор Петров
Фёдор Петров
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Место рождения
Гольцово
Дата рождения
1712
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Пётр Миронов
1639 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
MT
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец:
Пётр Миронов
Мать: не указана
Гольцово
Смерть
Неизвестно
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