Фёдор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор Петров

Место рождения

Гольцово

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1639 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Пётр Миронов

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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