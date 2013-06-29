Каганова (Гринтух) Лариса Ароновна 23.04.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каганова (Гринтух) Лариса Ароновна

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Место рождения

г. Курск, Курский район, Курский округ, Центрально-Чернозёмная область, РСФСР, СССР

Дата рождения

23.04.1929

Дата смерти

29.06.2013

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

MM
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Место
Комментарий
Рождение
23.04.1929

Отец: Гринтух Арон Львович

Мать: Гринтух (Каплан) Раиса Яковлевна

г. Курск, Курский район, Курский округ, Центрально-Чернозёмная область, РСФСР, СССР
Бракосочетание
23.12.1951

Муж: Каганов Лев Наумович

г. Львов, Украинская ССР, СССР
Рождение ребёнка
20.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каганов Лев Наумович

г. Львов, Украинская ССР, СССР
Рождение ребёнка
22.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каганов Лев Наумович

г. Львов, Украинская ССР, СССР
Смерть
29.06.2013
г. Москва, Российская Федерация
Причина смерти: Хроническая сердечная недостаточность, постинфарктный кардиосклероз

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