Каганова (Гринтух) Лариса Ароновна
Место рожденияг. Курск, Курский район, Курский округ, Центрально-Чернозёмная область, РСФСР, СССР
Дата рождения23.04.1929
Дата смерти29.06.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1929
г. Курск, Курский район, Курский округ, Центрально-Чернозёмная область, РСФСР, СССР
Бракосочетание
23.12.1951
Муж: Каганов Лев Наумович
г. Львов, Украинская ССР, СССР
Рождение ребёнка
20.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каганов Лев Наумович
г. Львов, Украинская ССР, СССР
Рождение ребёнка
22.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каганов Лев Наумович
г. Львов, Украинская ССР, СССР
Смерть
29.06.2013
г. Москва, Российская Федерация
Причина смерти: Хроническая сердечная недостаточность, постинфарктный кардиосклероз