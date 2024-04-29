Гринтух Арон Львович
Место рожденияг. Гомель, Гомельский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Дата рождения12.12.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.12.1904
Отец: Гринтух Лев (Лейб) Израилевич
Мать: Гринтух Малка-Рейза
г. Гомель, Гомельский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Берта
Рождение ребёнка
23.04.1929
Дочь: Каганова (Гринтух) Лариса Ароновна
Мать ребёнка: Гринтух (Каплан) Раиса Яковлевна
г. Курск, Курский район, Курский округ, Центрально-Чернозёмная область, РСФСР, СССР
Смерть
Неизвестно