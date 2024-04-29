Гринтух Арон Львович 12.12.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гринтух Арон Львович

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Место рождения

г. Гомель, Гомельский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя

Дата рождения

12.12.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1904

Отец: Гринтух Лев (Лейб) Израилевич

Мать: Гринтух Малка-Рейза

г. Гомель, Гомельский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берта

Рождение ребёнка
23.04.1929

Дочь: Каганова (Гринтух) Лариса Ароновна

Мать ребёнка: Гринтух (Каплан) Раиса Яковлевна

г. Курск, Курский район, Курский округ, Центрально-Чернозёмная область, РСФСР, СССР
Смерть
Неизвестно

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