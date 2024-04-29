Гринтух (Каплан) Раиса Яковлевна
Место рожденияг. Курск, Курский уезд, Курская губерния, Российская Империя
Дата рождения25.03.1907
Дата смерти12.04.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.03.1907
г. Курск, Курский уезд, Курская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.04.1929
Дочь: Каганова (Гринтух) Лариса Ароновна
Отец ребёнка: Гринтух Арон Львович
г. Курск, Курский район, Курский округ, Центрально-Чернозёмная область, РСФСР, СССР
Смерть
12.04.1967
г. Воронеж, СССР