Гринтух (Каплан) Раиса Яковлевна 25.03.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гринтух (Каплан) Раиса Яковлевна

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Место рождения

г. Курск, Курский уезд, Курская губерния, Российская Империя

Дата рождения

25.03.1907

Дата смерти

12.04.1967

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1907

Отец: Каплан Яков Захарович

Мать: Каплан (Шумахер) Берта Эйзеровна

г. Курск, Курский уезд, Курская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
23.04.1929

Дочь: Каганова (Гринтух) Лариса Ароновна

Отец ребёнка: Гринтух Арон Львович

г. Курск, Курский район, Курский округ, Центрально-Чернозёмная область, РСФСР, СССР
Смерть
12.04.1967
г. Воронеж, СССР

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