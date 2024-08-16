Патрин Евдоким Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
ГАСО, 24-25-330-71об
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Патрина Ксенья
ГАСО, рев1834, 47л
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Патрина) Настасья Евдокимовна
Мать ребёнка: Патрина Ксенья
ГАСО, 179-1-213-130л
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Патрина Ксенья
ГАСО, 179-1-213-129об
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Патрина Ксенья
ГАСО, 179-1-213-129об
Смерть
Неизвестно