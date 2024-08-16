Патрин Евдоким Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПатрин Евдоким Дмитриевич

Патрин Евдоким Дмитриевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Патрин Дмитрий Степанович

Мать: Патрина (Духова) Татьяна Трофимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-71об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Патрина Ксенья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 47л
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Патрина) Настасья Евдокимовна

Мать ребёнка: Патрина Ксенья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-130л
Рождение ребёнка
1838

Сын: Патрин Михей Евдокимович

Мать ребёнка: Патрина Ксенья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-129об
Рождение ребёнка
1840

Сын: Патрин Тарас Евдокимович

Мать ребёнка: Патрина Ксенья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-129об
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.