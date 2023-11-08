(Долгов) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долгов) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1937

Дочь: Галкина Светлана Петровна

Отец ребёнка: Долгов Петр Яковлевич

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Долгов Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Долгов Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгов Николай Петрович

Отец ребёнка: Долгов Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгов Петр Яковлевич

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