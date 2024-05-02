Долгов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгов Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долгов Петр Яковлевич

Мать: (Долгов) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Долгова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Зинаида

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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