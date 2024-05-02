Долгов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Долгов Петр Яковлевич
Мать: (Долгов) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долгова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Долгова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгова Зинаида
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно