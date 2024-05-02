(Долгова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долгова) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долгов Петр Яковлевич

Мать: (Долгов) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгов Николай ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно

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