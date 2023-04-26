Луньков Яков Анфимович
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1856
Дата смерти26.10.1909
ПолМужской
Жена
Дети
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Рождение
1856
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
08.?.1874
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Лунькова Зиновия Калямина
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1879
Сын: Луньков Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Лунькова Зиновия Калямина
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.11.1886
Дочь: Бурдаева Варвара Лунькова
Мать ребёнка: Лунькова Зиновия Калямина
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1892
Сын: Луньков Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Лунькова Зиновия Калямина
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
12.?.1904
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
26.10.1909
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния