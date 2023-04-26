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Луньков Яков Анфимович

Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1856

Дата смерти

26.10.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Луньков Анфим Киприанович

Мать: Лунькова Ульяна Ивановна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
08.?.1874

Жена: Лунькова Зиновия Калямина

Рождение ребёнка
1876

Сын: Луньков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Лунькова Зиновия Калямина

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1879

Сын: Луньков Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Лунькова Зиновия Калямина

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.11.1886

Дочь: Бурдаева Варвара Лунькова

Мать ребёнка: Лунькова Зиновия Калямина

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1892

Сын: Луньков Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Лунькова Зиновия Калямина

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
12.?.1904

Жена: Лунькова Степанида Шоронова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
26.10.1909
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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