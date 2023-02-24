Бурдаева Варвара Лунькова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурдаева Варвара Лунькова

Бурдаева Варвара Лунькова

avatar

Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

29.11.1886

Дата смерти

24.04.1905

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1886

Отец: Луньков Яков Анфимович

Мать: Лунькова Зиновия Калямина

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
10.?.1903

Муж: Бурдаев Николай Иванович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
24.04.1905
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: умерла во время родов
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close