Бурдаева Варвара Лунькова
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения29.11.1886
Дата смерти24.04.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1886
Отец: Луньков Яков Анфимович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
10.?.1903
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
24.04.1905
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: умерла во время родов