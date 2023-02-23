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Лунькова Ульяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Луньков Федор Анфимович

Отец ребёнка: Луньков Анфим Киприанович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1851

Сын: Луньков Александр Анфимович

Отец ребёнка: Луньков Анфим Киприанович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Луньков Яков Анфимович

Отец ребёнка: Луньков Анфим Киприанович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1862

Сын: Луньков Родион Анфимович

Отец ребёнка: Луньков Анфим Киприанович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.11.1864

Дочь: Екатерина Анфимовна

Отец ребёнка: Луньков Анфим Киприанович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луньков Анфим Киприанович

Смерть
Неизвестно
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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