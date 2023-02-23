Лунькова Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Луньков Анфим Киприанович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1851
Сын: Луньков Александр Анфимович
Отец ребёнка: Луньков Анфим Киприанович
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Луньков Анфим Киприанович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Луньков Анфим Киприанович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.11.1864
Дочь: Екатерина Анфимовна
Отец ребёнка: Луньков Анфим Киприанович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния