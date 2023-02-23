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Лунькова Степанида Шоронова

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Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
12.?.1904

Муж: Луньков Яков Анфимович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шоронов первый муж

Смерть
Неизвестно
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