Рогозин Самойло Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Самойло Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Рогозин Григорий

Мать: Мария

Рождение ребёнка
12.08.1886

Сын: Рогозин Тихон

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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